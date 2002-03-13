Матч завершен
Динамо
Москва
2:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 2 тур

РПЛ,

2 тур

Россия
13 марта 2002, -:- МСК
13.03.2002, -:- МСК
среда
Составы