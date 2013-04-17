Матч завершен
Анжи
Махачкала
Это'О 98
1:0
Матч завершен
Динамо
Москва
Кубок России, 1/4 финала

Кубок России,

1/4 финала

Россия
17 апр. 2013, 17:00 МСК
17.04.2013, 17:00 МСК
среда
Составы
Анжи
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Спахич
Эмир Спахич
90
0
Карлос
Жоао Карлос
90
0
Логашов
Арсений Логашов
53
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Диарра
Лассана Диарра
90
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Виллиан
Виллиан
118
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
65
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Агаларов
Камиль Агаларов
0
Эвертон
Эвертон
0
Шатов
Олег Шатов
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
0
Смолов
Федор Смолов
0
Это'О
Самуэль Это'О
98'
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Ломич
Марко Ломич
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Гранат
Владимир Гранат
90
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Джуджак
Балаж Джуджак
90
0
Нобоа
Кристиан Нобоа
90
0
Юсупов
Артур Юсупов
110
0
Яншер
Якоб Яншер
74
0
Кураньи
Кевин Кураньи
67
0
Кокорин
Александр Кокорин
90
Запасные
0
Березовский
Роман Березовский
0
Епуряну
Александр Епуряну
0
Чичерин
Никита Чичерин
0
Сапета
Александр Сапета
0
Соловьев
Иван Соловьев
0
Игнатович
Павел Игнатович
0
Давыдов
Сергей Давыдов