Матч завершен
Анжи
Махачкала
Яковлев 9
1:3
Матч завершен
Динамо
Москва
Бечирай 15
Панченко 34
Панченко 76
РПЛ, 6 тур

РПЛ,

6 тур

Россия
12 авг. 2017, 20:00 МСК
12.08.2017, 20:00 МСК
суббота
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
5
Мусалов
Магомед Мусалов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
45
Фибел
Томас Фибел
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
9'
9'
90
29
Афонин
Вадим Афонин
90
6
Карасев
Павел Карасев
61
94
Данченко
Олег Данченко
68
8
Хубулов
Арсен Хубулов
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
90
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
46
Запасные
26
Шлеев
Юрий Шлеев
98
Будаков
Александр Будаков
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
21
Багаев
Алан Багаев
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
77
Гулиев
Аяз Гулиев
97
Мамтов
Хасан Мамтов
9
Базелюк
Константин Базелюк
10
Липартия
Джаба Липартия
19
Долгов
Павел Долгов
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
11
Темников
Иван Темников
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Рыков
Владимир Рыков
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
88
Ташаев
Александр Ташаев
90
27
Соу
Самба Соу
82
48
Луценко
Евгений Луценко
46
8
Панченко
Кирилл Панченко
34'
76'
34'
76'
77
21
Бечирай
Фатош Бечирай
15'
15'
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
42
Нарубин
Сергей Нарубин
12
Белоруков
Дмитрий Белоруков
2
Морозов
Григорий Морозов
44
Шунич
Тони Шунич
26
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
23
Соснин
Антон Соснин
10
Зотов
Александр Зотов
77
Катрич
Анатолий Катрич
96
Кузьмин
Максим Кузьмин
14
Вандерсон
Вандерсон