Кипр - Словения: 30 марта 2021 смотреть онлайн

Кипр
-:-

Кипр - Словения: 30 марта 2021 смотреть онлайн

Словения
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур

Отбор ЧМ. Европа,

3 тур
30 марта 2021, 21:45 МСК
30.03.2021, 21:45 МСК
вторник
Cтадион Нео ДжиЭсПи Стэдиум
Нео ДжиЭсПи Стэдиум
Никосия
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Предварительный состав

Кипр
мин
18
Артиматас
Костакис Артиматас
10
Сотириу
Пиерос Сотириу
15
Папулис
Фотис Папулис
3
Иоанну
Николас Иоанну
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
13
Кусулос
Янис Кусулос
-
Питтас
Иоаннис Питтас
8
Антониу
Минас Антониу
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
16
Сотериу
Костас Сотериу
Запасные
1
Панайи
Костас Панайи
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
3
Сьелис
Христос Сьелис
-
2
Псалтис
Парис Псалтис
-
23
Андреу
Стелиос Андреу
-
11
Авраам
Андреас Авраам
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
14
Рушиас
Онисифорос Рушиас
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
15
Илия
Мариос Илия
-
Словения
мин
16
Облак
Ян Облак
-
Ловрич
Занди Ловрич
-
Шпорар
Андраж Шпорар
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
3
Балковец
Юре Балковец
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Куртич
Ясмин Куртич
20
Богар
Дамьян Богар
6
Бийол
Яка Бийол
7
Иличич
Йосип Иличич
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
23
Фрелих
Жига Фрелих
-
13
Йокич
Боян Йокич
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
18
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
-
23
Байрич
Кенан Байрич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
22
Ветрих
Амедей Ветрих
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
11
Крамер
Блаж Крамер
-
19
Захович
Лука Захович
-

Прошлые матчи

16.10.2018 16 окт. 2018 вт 21:45
Словения
1 : 1
Кипр
16.10.2018 16 окт. 2018 вт 21:45
Словения
1
Кипр
1
09.09.2018 09 сент. 2018 вс 21:45
Кипр
2 : 1
Словения
09.09.2018 09 сент. 2018 вс 21:45
Кипр
2
Словения
1

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