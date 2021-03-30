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Легкая атлетика
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Отбор ЧМ. Европа
Кипр VS Словения
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Кипр - Словения: 30 марта 2021 смотреть онлайн
Кипр
-:-
Кипр - Словения: 30 марта 2021 смотреть онлайн
Словения
Отбор ЧМ. Европа, 3 тур
Отбор ЧМ. Европа,
3 тур
30 марта 2021, 21:45 МСК
30.03.2021, 21:45 МСК
вторник
Cтадион Нео ДжиЭсПи Стэдиум
Нео ДжиЭсПи Стэдиум
Никосия
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Кипр
мин
18
Артиматас
Костакис Артиматас
10
Сотириу
Пиерос Сотириу
15
Папулис
Фотис Папулис
3
Иоанну
Николас Иоанну
19
Лайфис
Константинос Лайфис
20
Кастанос
Григорис Кастанос
13
Кусулос
Янис Кусулос
-
Питтас
Иоаннис Питтас
8
Антониу
Минас Антониу
1
Деметриу
Деметрис Деметриу
16
Сотериу
Костас Сотериу
Запасные
1
Панайи
Костас Панайи
-
22
Михаил
Неофитос Михаил
-
15
Гогич
Алекс Гогич
-
3
Сьелис
Христос Сьелис
-
2
Псалтис
Парис Псалтис
-
23
Андреу
Стелиос Андреу
-
11
Авраам
Андреас Авраам
-
8
Кириаку
Харис Кириаку
-
14
Рушиас
Онисифорос Рушиас
-
17
Лоизу
Лоизос Лоизу
-
21
Ционис
Маринос Ционис
-
15
Илия
Мариос Илия
-
Словения
мин
16
Облак
Ян Облак
-
Ловрич
Занди Ловрич
-
Шпорар
Андраж Шпорар
17
Мевля
Миха Мевля
4
Блажич
Миха Блажич
3
Балковец
Юре Балковец
15
Стоянович
Петар Стоянович
8
Куртич
Ясмин Куртич
20
Богар
Дамьян Богар
6
Бийол
Яка Бийол
7
Иличич
Йосип Иличич
Запасные
12
Белец
Вид Белец
-
23
Фрелих
Жига Фрелих
-
13
Йокич
Боян Йокич
-
2
Скубич
Нейц Скубич
-
18
Горенц-Станкович
Йон Горенц-Станкович
-
23
Байрич
Кенан Байрич
-
13
Чернигой
Домен Чернигой
-
19
Зайц
Миха Зайц
-
22
Ветрих
Амедей Ветрих
-
5
Коутер
Нино Коутер
-
11
Крамер
Блаж Крамер
-
19
Захович
Лука Захович
-
Прошлые матчи
16.10.2018
16 окт. 2018
вт
21:45
Словения
1 : 1
Кипр
16.10.2018
16 окт. 2018
вт
21:45
Словения
1
Кипр
1
09.09.2018
09 сент. 2018
вс
21:45
Кипр
2 : 1
Словения
09.09.2018
09 сент. 2018
вс
21:45
Кипр
2
Словения
1
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