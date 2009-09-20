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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Мамаев 54
Красич 85
Гильерме 86
3:0
Матч завершен
Динамо
Москва
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
20 сент. 2009, 13:00 МСК
20.09.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
46
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
0
Шемберас
Дейвидас Шемберас
90
0
Пилиев
Ника Пилиев
77
0
Мамаев
Павел Мамаев
54'
54'
90
0
Алдонин
Евгений Алдонин
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
0
Красич
Милош Красич
85'
85'
90
0
Нецид
Томаш Нецид
58
Запасные
0
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
0
Одиа
Чиди Одиа
0
Григорьев
Антон Григорьев
0
Щенников
Георгий Щенников
0
Карвальо
Даниэль Карвальо
0
Рахимич
Элвер Рахимич
0
Гильерме
Гильерме
86'
Динамо
мин
0
Шунин
Антон Шунин
90
0
Комбаров
Дмитрий Комбаров
90
0
Танасиевич
Йован Танасиевич
90
0
Фернандес
Леандро Фернандес
90
0
Ковальчик
Марцин Ковальчик
72
0
Уилкшир
Люк Уилкшир
90
0
Хохлов
Дмитрий Хохлов
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
46
0
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
0
Смолов
Федор Смолов
46
0
Кержаков
Александр Кержаков
90
Запасные
0
Панов
Сергей Панов
0
Гранат
Владимир Гранат
0
Терехов
Сергей Терехов
0
Димидко
Александр Димидко
0
Агийяр
Луис Агийяр
0
Генков
Цветан Генков
0
Кокорин
Александр Кокорин