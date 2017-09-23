Матч завершен
Динамо
Москва
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 11 тур

РПЛ,

11 тур

Россия
23 сент. 2017, 16:30 МСК
23.09.2017, 16:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
13
Терехов
Сергей Терехов
90
4
Шунич
Тони Шунич
90
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
90
25
Козлов
Алексей Козлов
90
11
Темников
Иван Темников
90
27
Соу
Самба Соу
90
6
Тиам
Хали Тиам
90
23
Соснин
Антон Соснин
90
21
Бечирай
Фатош Бечирай
87
14
Вандерсон
Вандерсон
66
Запасные
89
Лещук
Игорь Лещук
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
2
Морозов
Григорий Морозов
62
Калугин
Никита Калугин
41
Сапета
Александр Сапета
10
Зотов
Александр Зотов
74
Катрич
Анатолий Катрич
88
Ташаев
Александр Ташаев
48
Луценко
Евгений Луценко
90
Обольский
Николай Обольский
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
6
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
30
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
66
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
11
Витиньо
Витиньо
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
5
Васин
Виктор Васин
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре