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РПЛ
Динамо VS ЦСКА
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Динамо - ЦСКА: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Динамо
Москва
-:-
Динамо - ЦСКА: 16 мая 2021 смотреть онлайн
ЦСКА
Москва
РПЛ, 30 тур
РПЛ,
30 тур
Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Лесовой
Даниил Лесовой
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
47
Захарян
Арсен Захарян
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
-
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-
Прошлые матчи
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
ЦСКА
3 : 1
Динамо
18.10.2020
18 окт. 2020
вс
16:30
ЦСКА
3
Динамо
1
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020
27 июня 2020
сб
19:00
Динамо
0
ЦСКА
0
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019
27 окт. 2019
вс
16:30
ЦСКА
0
Динамо
1
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:30
ЦСКА
2 : 2
Динамо
05.05.2019
05 мая 2019
вс
16:30
ЦСКА
2
Динамо
2
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
16:30
Динамо
0
ЦСКА
0
09.04.2018
09 апр. 2018
пн
19:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
09.04.2018
09 апр. 2018
пн
19:30
ЦСКА
1
Динамо
2
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
23.09.2017
23 сент. 2017
сб
16:30
Динамо
0
ЦСКА
0
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
ЦСКА
1 : 0
Динамо
24.04.2016
24 апр. 2016
вс
17:00
ЦСКА
1
Динамо
0
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:30
Динамо
0 : 2
ЦСКА
04.10.2015
04 окт. 2015
вс
13:30
Динамо
0
ЦСКА
2
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
08.04.2015
08 апр. 2015
ср
20:30
ЦСКА
1
Динамо
2
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
13:30
Динамо
1
ЦСКА
0
09.03.2014
09 марта 2014
вс
12:30
Динамо
4 : 2
ЦСКА
09.03.2014
09 марта 2014
вс
12:30
Динамо
4
ЦСКА
2
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
06.10.2013
06 окт. 2013
вс
12:30
ЦСКА
0
Динамо
2
12.04.2013
12 апр. 2013
пт
19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
12.04.2013
12 апр. 2013
пт
19:00
Динамо
0
ЦСКА
0
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
30.09.2012
30 сент. 2012
вс
12:30
ЦСКА
0
Динамо
2
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
15:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
21.04.2012
21 апр. 2012
сб
15:30
Динамо
1
ЦСКА
0
09.03.2012
09 марта 2012
пт
13:00
ЦСКА
1 : 1
Динамо
09.03.2012
09 марта 2012
пт
13:00
ЦСКА
1
Динамо
1
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
13:00
ЦСКА
0 : 4
Динамо
10.09.2011
10 сент. 2011
сб
13:00
ЦСКА
0
Динамо
4
08.05.2011
08 мая 2011
вс
13:00
Динамо
2 : 2
ЦСКА
08.05.2011
08 мая 2011
вс
13:00
Динамо
2
ЦСКА
2
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:15
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.10.2010
27 окт. 2010
ср
17:15
Динамо
0
ЦСКА
0
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