Динамо - ЦСКА: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Динамо
Москва
-:-

Динамо - ЦСКА: 16 мая 2021 смотреть онлайн

ЦСКА
Москва
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
16 мая 2021, 14:00 МСК
16.05.2021, 14:00 МСК
воскресенье
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События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
7
Скопинцев
Дмитрий Скопинцев
18
Ордец
Иван Ордец
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
2
Варела
Гильермо Варела
20
Грулев
Вячеслав Грулев
19
Лесовой
Даниил Лесовой
74
Фомин
Даниил Фомин
8
Моро
Никола Моро
47
Захарян
Арсен Захарян
53
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
-
4
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
-
3
Плиев
Заурбек Плиев
-
12
Липовой
Данил Липовой
-
50
Кутицкий
Александр Кутицкий
-
77
Каборе
Шарль Каборе
-
5
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
-
22
Школик
Игорь Школик
-
11
Комличенко
Николай Комличенко
-
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
-
10
Игбун
Сильвестр Игбун
-
70
Тюкавин
Константин Тюкавин
-
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
20
Кучаев
Константин Кучаев
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
78
Дивеев
Игорь Дивеев
2
Фернандес
Марио Фернандес
11
Эджуке
Чидера Эджуке
22
Марадишвили
Константин Марадишвили
98
Обляков
Иван Обляков
19
Зайнутдинов
Бактиер Зайнутдинов
8
Влашич
Никола Влашич
32
Рондон
Хосе Саломон Рондон
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
-
49
Тороп
Владислав Тороп
-
5
Васин
Виктор Васин
-
42
Щенников
Георгий Щенников
-
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
-
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
-
88
Бохинен
Эмиль Бохинен
-
9
Чалов
Федор Чалов
-
99
Шкурин
Илья Шкурин
-

Прошлые матчи

18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
ЦСКА
3 : 1
Динамо
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:30
ЦСКА
3
Динамо
1
27.06.2020 27 июня 2020 сб 19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.06.2020 27 июня 2020 сб 19:00
Динамо
0
ЦСКА
0
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
0 : 1
Динамо
27.10.2019 27 окт. 2019 вс 16:30
ЦСКА
0
Динамо
1
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:30
ЦСКА
2 : 2
Динамо
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:30
ЦСКА
2
Динамо
2
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 16:30
Динамо
0
ЦСКА
0
09.04.2018 09 апр. 2018 пн 19:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
09.04.2018 09 апр. 2018 пн 19:30
ЦСКА
1
Динамо
2
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Динамо
0 : 0
ЦСКА
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:30
Динамо
0
ЦСКА
0
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 17:00
ЦСКА
1 : 0
Динамо
24.04.2016 24 апр. 2016 вс 17:00
ЦСКА
1
Динамо
0
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 13:30
Динамо
0 : 2
ЦСКА
04.10.2015 04 окт. 2015 вс 13:30
Динамо
0
ЦСКА
2
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:30
ЦСКА
1 : 2
Динамо
08.04.2015 08 апр. 2015 ср 20:30
ЦСКА
1
Динамо
2
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 13:30
Динамо
1
ЦСКА
0
09.03.2014 09 марта 2014 вс 12:30
Динамо
4 : 2
ЦСКА
09.03.2014 09 марта 2014 вс 12:30
Динамо
4
ЦСКА
2
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
06.10.2013 06 окт. 2013 вс 12:30
ЦСКА
0
Динамо
2
12.04.2013 12 апр. 2013 пт 19:00
Динамо
0 : 0
ЦСКА
12.04.2013 12 апр. 2013 пт 19:00
Динамо
0
ЦСКА
0
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 12:30
ЦСКА
0 : 2
Динамо
30.09.2012 30 сент. 2012 вс 12:30
ЦСКА
0
Динамо
2
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 15:30
Динамо
1 : 0
ЦСКА
21.04.2012 21 апр. 2012 сб 15:30
Динамо
1
ЦСКА
0
09.03.2012 09 марта 2012 пт 13:00
ЦСКА
1 : 1
Динамо
09.03.2012 09 марта 2012 пт 13:00
ЦСКА
1
Динамо
1
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 13:00
ЦСКА
0 : 4
Динамо
10.09.2011 10 сент. 2011 сб 13:00
ЦСКА
0
Динамо
4
08.05.2011 08 мая 2011 вс 13:00
Динамо
2 : 2
ЦСКА
08.05.2011 08 мая 2011 вс 13:00
Динамо
2
ЦСКА
2
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:15
Динамо
0 : 0
ЦСКА
27.10.2010 27 окт. 2010 ср 17:15
Динамо
0
ЦСКА
0

Новости

Караваев из-за конкуренции с Фернандесом за фланг ушел из ЦСКА. Сейчас – поменял фланг и бегает с ним уже за сборную
#Вячеслав Караваев
вчера, 01:35
Так почему ЦСКА уволил Гончаренко?
#Виктор Гончаренко
22 марта, 23:10
Олич играл в маске из пластиковых карточек, которая сделана за ночь. Выиграл в ней все матчи и два кубка
#Ивица Олич
22 марта, 20:03
Однажды Олич сам перезвонил мне ради интервью. Торопился на тренировку, но спокойно ответил на все вопросы
#Ивица Олич
22 марта, 14:43
Гончаренко, которого вы не знаете. Жил около Чернобыля, уходил в лес и плакал после удаления, швырял чайник в раздевалке
2
#Виктор Гончаренко
12 марта, 18:48
2
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Ивица Олич – новый главный тренер ЦСКА
23 марта, 13:01
Братья Березуцкие остаются в ЦСКА
22 марта, 16:11
Гончаренко ушел из ЦСКА
22 марта, 14:33
«Чемпионат»: Олич подписал контракт с ЦСКА, 23 марта – официальное представление команде
22 марта, 14:28
Олич станет тренером ЦСКА. Об этом сообщают три источника
20 марта, 17:22
«Зенит» опережает «Спартак» на четыре очка, а ЦСКА и «Локо» – на восемь в таблице РПЛ. До конца – семь туров
18 марта, 21:04
«Краснодар» проиграл «Динамо», ведя 2:0 к 59-й минуте
18 марта, 21:01
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17 марта, 23:13