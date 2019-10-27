Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Динамо
Москва
Н'Жи 85
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
27 окт. 2019, 16:30 МСК
27.10.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
7
Ахметов
Ильзат Ахметов
59
9
Чалов
Федор Чалов
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
90
8
Влашич
Никола Влашич
90
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
76
29
Бийол
Яка Бийол
90
62
Карпов
Вадим Карпов
82
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
31
Шарлия
Звонимир Шарлия
20
Кучаев
Константин Кучаев
71
Тикнизян
Наир Тикнизян
17
Сигурдссон
Арнор Сигурдссон
19
Нисимура
Такума Нисимура
11
Сантос
Лукас Сантос
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
77
Каборе
Шарль Каборе
65
3
Плиев
Заурбек Плиев
90
34
Рауш
Константин Рауш
90
8
Панченко
Кирилл Панченко
68
4
Рыков
Владимир Рыков
90
15
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
18
Ордец
Иван Ордец
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
10
Игбун
Сильвестр Игбун
90
11
Шиманьски
Себастьян Шиманьски
80
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
24
Евгеньев
Роман Евгеньев
23
Соснин
Антон Соснин
6
Юсупов
Артур Юсупов
22
Жоаозиньо
Жоаозиньо
88
Хильмарк
Оскар Хильмарк
7
Кардозу
Мигел Кардозу
20
Грулев
Вячеслав Грулев
99
Шейдаев
Рамиль Шейдаев
9
Н'Жи
Клинтон Н'Жи
85'
90
Обольский
Николай Обольский
5
Филипп
Максимилиан Филипп