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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Чалов 60
1:2
Матч завершен
Динамо
Москва
Ташаев 11
Ташаев 49
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
9 апр. 2018, 19:30 МСК
9.04.2018, 19:30 МСК
понедельник
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
8
Миланов
Георгий Миланов
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
42
Щенников
Георгий Щенников
78
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
11
Витиньо
Витиньо
57
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
7
Муса
Ахмед Муса
58
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
17
Головин
Александр Головин
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
60'
Динамо
мин
1
Шунин
Антон Шунин
90
34
Рауш
Константин Рауш
73
4
Рыков
Владимир Рыков
90
44
Шунич
Тони Шунич
90
54
Козлов
Алексей Козлов
90
2
Морозов
Григорий Морозов
90
27
Соу
Самба Соу
90
15
Цаллагов
Ибрагим Цаллагов
66
88
Ташаев
Александр Ташаев
11'
49'
11', 49'
90
48
Луценко
Евгений Луценко
72
8
Панченко
Кирилл Панченко
90
Запасные
31
Лещук
Игорь Лещук
11
Темников
Иван Темников
3
Хольмен
Себастьян Хольмен
26
Калугин
Никита Калугин
23
Соснин
Антон Соснин
86
Грулев
Вячеслав Грулев
7
Марков
Евгений Марков
90
Обольский
Николай Обольский