Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 9
Витиньо 61
2:1
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Хубулов 33
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
13 мая 2018, 14:00 МСК
13.05.2018, 14:00 МСК
воскресенье
Сергей Лапочкин
Сергей Лапочкин
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
46
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
84
17
Головин
Александр Головин
90
7
Муса
Ахмед Муса
9'
9'
90
11
Витиньо
Витиньо
61'
61'
90
63
Чалов
Федор Чалов
75
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
Анжи
мин
98
Будаков
Александр Будаков
90
88
Маркелов
Иван Маркелов
28
2
Армаш
Игорь Армаш
90
52
Самарджич
Мирал Самарджич
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
94
Данченко
Олег Данченко
90
88
Поку
Квадво Поку
46
91
Яковлев
Павел Яковлев
66
19
Антон
Пол Антон
90
9
Хубулов
Арсен Хубулов
33'
33'
90
99
Прудников
Александр Прудников
90
Запасные
1
Сугробов
Владимир Сугробов
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
78
Бакаев
Михаил Бакаев
4
Чайковский
Игорь Чайковский
96
Глебов
Данил Глебов
7
Хамдамов
Достон Хамдамов
28
Будковский
Филипп Будковский
23
Лескано
Хуан Эдуардо Лескано
90
Калмыков
Амур Калмыков