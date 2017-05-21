Матч завершен
ЦСКА
Москва
Игнашевич 17
Витиньо 24
Витиньо 39
Чалов 49
4:0
Матч завершен
Анжи
Махачкала
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
21 мая 2017, 15:00 МСК
21.05.2017, 15:00 МСК
воскресенье
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
61
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
17'
17'
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
20
Витиньо
Витиньо
24'
39'
24', 39'
84
63
Чалов
Федор Чалов
49'
49'
73
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
84
Овчинников
Павел Овчинников
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
11
Ионов
Алексей Ионов
7
Тошич
Зоран Тошич
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
Анжи
мин
1
Юрченко
Давид Юрченко
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
97
Фибел
Томас Фибел
46
24
Паршивлюк
Сергей Паршивлюк
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
90
77
Гулиев
Аяз Гулиев
46
2
Тетрашвили
Гурам Тетрашвили
90
37
Хадарцев
Батраз Хадарцев
90
21
Батов
Максим Батов
76
19
Долгов
Павел Долгов
90
Запасные
85
Фильцов
Александр Фильцов
7
Агаларов
Камиль Агаларов
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
14
Дудиев
Аслан Дудиев
10
Кацаев
Адлан Кацаев
13
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
9
Хубулов
Арсен Хубулов
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
6
Эзатолахи
Саид Эзатолахи
99
Прудников
Александр Прудников
9
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
94
Браун Форбс
Фелисио Браун Форбс