Матч завершен
ЦСКА
Москва
Муса 9
1:1
( 4 : 3)
Матч завершен
Анжи
Махачкала
Диарра 74
Кубок России, Финал

Кубок России,

Финал

Россия
1 июня 2013, 12:30 МСК
1.06.2013, 12:30 МСК
суббота
Составы
ЦСКА
мин
0
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
0
Щенников
Георгий Щенников
90
0
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
0
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
0
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
0
Хонда
Кейсуке Хонда
67
0
Эльм
Расмус Эльм
77
0
Вернблум
Понтус Вернблум
90
0
Вагнер Лав
Вагнер Лав
90
0
Дзагоев
Алан Дзагоев
99
0
Муса
Ахмед Муса
9'
9'
90
Запасные
0
Чепчугов
Сергей Чепчугов
0
Васин
Виктор Васин
0
Тен
Петр Тен
0
Мамаев
Павел Мамаев
0
Гонсалес
Марк Гонсалес
0
Цауня
Александр Цауня
0
Думбия
Сейду Думбия
Анжи
мин
0
Габулов
Владимир Габулов
90
0
Тагирбеков
Расим Тагирбеков
63
0
Карлос
Жоао Карлос
46
0
Эвертон
Эвертон
90
0
Гаджибеков
Али Гаджибеков
90
0
Жирков
Юрий Жирков
90
0
Диарра
Лассана Диарра
74'
74'
115
0
Жусилей
Жусилей
90
0
Буссуфа
Мубарак Буссуфа
90
0
Виллиан
Виллиан
90
0
Это'О
Самуэль Это'О
90
Запасные
0
Помазан
Евгений Помазан
0
Спахич
Эмир Спахич
0
Агаларов
Камиль Агаларов
0
Шатов
Олег Шатов
0
Карсела-Гонсалес
Мехди Карсела-Гонсалес
0
Ахмедов
Одил Ахмедов
0
Траоре
Ласина Траоре