Матч завершен
Анжи
Махачкала
Маркелов 64
1:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Васин 21
Головин 49
Натхо 79
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
15 июля 2017, 20:00 МСК
15.07.2017, 20:00 МСК
суббота
Владимир Сельдяков
Владимир Сельдяков
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
1
Солосин
Алексей Солосин
90
3
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
92
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
97
Фибел
Томас Фибел
90
57
Мусалов
Магомед Мусалов
90
91
Яковлев
Павел Яковлев
69
29
Афонин
Вадим Афонин
90
6
Карасев
Павел Карасев
90
10
Липартия
Джаба Липартия
56
77
Гулиев
Аяз Гулиев
46
88
Маркелов
Иван Маркелов
64'
64'
90
Запасные
98
Будаков
Александр Будаков
21
Багаев
Алан Багаев
94
Данченко
Олег Данченко
7
Кацаев
Адлан Кацаев
97
Мамтов
Хасан Мамтов
9
Базелюк
Константин Базелюк
19
Долгов
Павел Долгов
96
Дибиргаджиев
Джамал Дибиргаджиев
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
21'
21'
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
79'
79'
83
17
Головин
Александр Головин
49'
49'
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
64
11
Витиньо
Витиньо
89
Запасные
84
Овчинников
Павел Овчинников
45
Помазун
Илья Помазун
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
91
Чернов
Никита Чернов
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре