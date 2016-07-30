Матч завершен
Анжи
Махачкала
0:0
Матч завершен
ЦСКА
Москва
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
30 июля 2016, 20:00 МСК
30.07.2016, 20:00 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
Анжи
мин
31
Беленов
Александр Беленов
90
77
Тигиев
Георгий Тигиев
90
5
Жиров
Александр Жиров
90
4
Лазич
Дарко Лазич
90
3
Гаджибеков
Али Гаджибеков
58
20
Мутари
Амаду Мутари
84
6
Мкртчян
Карлен Мкртчян
90
30
Гасанов
Шамиль Гасанов
90
14
Бериша
Бернард Бериша
90
17
Георгиевский
Святослав Георгиевский
59
28
Будковский
Филипп Будковский
90
Запасные
1
Юрченко
Давид Юрченко
16
Шафинский
Юрий Шафинский
57
Мусалов
Магомед Мусалов
19
Ямбере
Седрик Ямбере
58
Эльмурзаев
Магомед Эльмурзаев
33
Газимагомедов
Анвар Газимагомедов
49
Кузьмин
Юрий Кузьмин
94
Боли
Янник Боли
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
11
Ионов
Алексей Ионов
67
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
17
Головин
Александр Головин
73
25
Еременко
Роман Еременко
90
7
Тошич
Зоран Тошич
90
19
Траоре
Ласина Траоре
90
Запасные
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
39
Караваев
Вячеслав Караваев
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов