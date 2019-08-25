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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Фернандес 43
Чалов 66
Влашич 73
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 7 тур
РПЛ,
7 тур
Россия
25 авг. 2019, 16:30 МСК
25.08.2019, 16:30 МСК
воскресенье
Василий Казарцев
Василий Казарцев
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
98
Обляков
Иван Обляков
89
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
17
23
Магнуссон
Хердур Магнуссон
90
78
Дивеев
Игорь Дивеев
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
43'
43'
90
77
Ахметов
Ильзат Ахметов
90
89
Кучаев
Константин Кучаев
81
29
Бийол
Яка Бийол
90
8
Влашич
Никола Влашич
73'
73'
90
9
Чалов
Федор Чалов
66'
66'
90
Запасные
1
Помазун
Илья Помазун
49
Тороп
Владислав Тороп
20
Шарлия
Звонимир Шарлия
62
Карпов
Вадим Карпов
20
Тикнизян
Наир Тикнизян
25
Бистрович
Кристиян Бистрович
14
Марадишвили
Константин Марадишвили
19
Нисимура
Такума Нисимура
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
59
Харин
Евгений Харин
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
20
Нижич
Зоран Нижич
90
87
Садулаев
Лечи Садулаев
90
23
Швец
Антон Швец
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
21
Роши
Одисе Роши
69
77
Бериша
Бернард Бериша
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
Запасные
16
Городов
Евгений Городов
5
Мусалов
Магомед Мусалов
13
Гиголаев
Роланд Гиголаев
7
Кадыров
Халид Кадыров
33
Гащенков
Михаил Гащенков
8
Шиманьски
Дамьян Шиманьски
9
Михаляк
Конрад Михаляк
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
9
Понсе
Андрес Понсе