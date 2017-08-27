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Материалы
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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
0:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 45
РПЛ, 8 тур
РПЛ,
8 тур
Россия
27 авг. 2017, 17:30 МСК
27.08.2017, 17:30 МСК
воскресенье
Михаил Вилков
Михаил Вилков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
5
Васин
Виктор Васин
63
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
80
11
Витиньо
Витиньо
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
8
Миланов
Георгий Миланов
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
2
Родолфо
Родолфо
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
94
Сампайо
Филипе Сампайо
90
40
Уциев
Ризван Уциев
82
23
Швец
Антон Швец
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
95
Митришев
Магомед Митришев
90
9
Садаев
Заур Садаев
45'
45'
67
77
Бериша
Бернард Бериша
76
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
3
Плиев
Заурбек Плиев
15
Семенов
Андрей Семенов
19
Иванов
Олег Иванов
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
70
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Раванелли
Раванелли
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг