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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
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Матч завершен
ЦСКА
Москва
Траоре 27
Траоре 38
Страндберг 76
3:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 6 тур
РПЛ,
6 тур
Россия
10 сент. 2016, 20:30 МСК
10.09.2016, 20:30 МСК
суббота
Виталий Мешков
Виталий Мешков
Главный Судья
Составы
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
17
Головин
Александр Головин
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
86
25
Еременко
Роман Еременко
90
8
Ионов
Алексей Ионов
68
9
Траоре
Ласина Траоре
27'
38'
27', 38'
75
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
7
Тошич
Зоран Тошич
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
23
Страндберг
Карлос Страндберг
76'
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
2
Родолфо
Родолфо
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
46
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
90
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
19
Иванов
Олег Иванов
63
21
Роши
Одисе Роши
46
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
5
Плиев
Заурбек Плиев
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
20
Торже
Габриэль Торже
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
23
Пирис
Факундо Пирис
8
Кен
Педро Кен
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг