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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:3
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Головин 6
Витиньо 28
Игнашевич 68
РПЛ, 22 тур
РПЛ,
22 тур
Россия
11 марта 2018, 16:30 МСК
11.03.2018, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
33
Гудиев
Виталий Гудиев
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
5
Плиев
Заурбек Плиев
90
23
Швец
Антон Швец
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
8
Лео
Лео
67
19
Иванов
Олег Иванов
90
11
Исмаэл
Исмаэл
90
18
Балай
Беким Балай
90
21
Роши
Одисе Роши
90
95
Митришев
Магомед Митришев
79
Запасные
97
Умаев
Расул Умаев
16
Городов
Евгений Городов
24
Гиголаев
Роланд Гиголаев
7
Кадыров
Халид Кадыров
52
Бацуев
Аюб Бацуев
14
Бериша
Бернард Бериша
14
Раванелли
Раванелли
93
Ахъядов
Апти Ахъядов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
42
Щенников
Георгий Щенников
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
68'
68'
90
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
90
66
Натхо
Бибрас Натхо
82
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
66
17
Головин
Александр Головин
6'
6'
90
11
Витиньо
Витиньо
28'
28'
54
5
Вернблум
Понтус Вернблум
90
7
Муса
Ахмед Муса
90
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
52
Хосонов
Хетаг Хосонов
27
Бистрович
Кристиян Бистрович
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов