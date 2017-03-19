Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:1
Матч завершен
ЦСКА
Москва
Ионов 28
РПЛ, 20 тур

РПЛ,

20 тур

Россия
19 марта 2017, 16:30 МСК
19.03.2017, 16:30 МСК
воскресенье
Сергей Иванов
Сергей Иванов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
14
Бериша
Бернард Бериша
70
3
Гьембер
Норберт Гьембер
90
27
Оздоев
Магомед Оздоев
70
21
Кузяев
Далер Кузяев
90
55
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
18
Балай
Беким Балай
71
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
30
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
21
Роши
Одисе Роши
9
Садаев
Заур Садаев
95
Митришев
Магомед Митришев
17
Мбенг
Аблае Мбенг
ЦСКА
мин
35
Акинфеев
Игорь Акинфеев
90
7
Тошич
Зоран Тошич
75
6
Березуцкий
Алексей Березуцкий
90
24
Березуцкий
Василий Березуцкий
90
5
Васин
Виктор Васин
90
2
Фернандес
Марио Фернандес
90
3
Вернблум
Понтус Вернблум
90
10
Дзагоев
Алан Дзагоев
90
17
Головин
Александр Головин
90
11
Ионов
Алексей Ионов
28'
28'
67
20
Витиньо
Витиньо
81
Запасные
45
Помазун
Илья Помазун
1
Чепчугов
Сергей Чепчугов
4
Игнашевич
Сергей Игнашевич
14
Набабкин
Кирилл Набабкин
42
Щенников
Георгий Щенников
66
Натхо
Бибрас Натхо
8
Миланов
Георгий Миланов
72
Гордюшенко
Астемир Гордюшенко
89
Кучаев
Константин Кучаев
75
Жамалетдинов
Тимур Жамалетдинов
63
Чалов
Федор Чалов
27
Оланаре
Аарон Оланаре