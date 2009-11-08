Матч завершен
Челси
Лондон
Терри 74
1:0
Матч завершен
Манчестер Юнайтед
Манчестер
АПЛ, 12 тур

АПЛ,

12 тур

Англия
8 нояб. 2009, 19:00 МСК
8.11.2009, 19:00 МСК
воскресенье
Мартин Аткинсон
Мартин Аткинсон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
74'
74'
90
0
Иванович
Бранислав Иванович
90
0
Баллак
Михаэль Баллак
90
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Деку
Деку
62
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
81
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Феррейра
Паулу Феррейра
0
Алекс
Алекс
0
Коул
Джо Коул
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
0
Малуда
Флоран Малуда
0
Калу
Саломон Калу
Манчестер Юнайтед
мин
0
ван дер Сар
Эдвин ван дер Сар
90
-
Эванс
Корри Эванс
90
0
Эвра
Патрис Эвра
90
0
Браун
Уэс Браун
90
0
Эванс
Джонни Эванс
90
0
О'Ши
Джон О'Ши
90
0
Гиггз
Райан Гиггз
83
0
Кэррик
Майкл Кэррик
90
0
Флетчер
Даррен Флетчер
90
0
Андерсон
Андерсон
83
0
Валенсия
Луис-Антонио Валенсия
90
0
Руни
Уэйн Руни
90
Запасные
0
Кушчак
Томаш Кушчак
0
Видич
Неманья Видич
0
Фабио
Фабио
0
Скоулз
Пол Скоулз
0
Обертан
Габриэль Обертан
0
Гибсон
Даррон Гибсон
0
Оуэн
Майкл Оуэн