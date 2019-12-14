Матч завершен
Челси
Лондон
0:1
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Гослинг 84
АПЛ, 17 тур

АПЛ,

17 тур

Англия
14 дек. 2019, 18:00 МСК
14.12.2019, 18:00 МСК
суббота
Составы
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
65
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
15
Зума
Курт Зума
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
78
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
1
Кепа
Кепа
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
65
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
11
Педро
Педро
17
Ковачич
Матео Ковачич
24
Джеймс
Рис Джеймс
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Борнмут
мин
4
Гослинг
Дэн Гослинг
84'
84'
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
75
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
90
16
Кук
Льюис Кук
90
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
21
Рико
Диего Рико
90
33
Мепхам
Крис Мепхам
90
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
25
Симпсон
Джек Симпсон
6
Сурман
Эндрю Сурман
19
Станислас
Джуниор Станислас
53
Килкенни
Гэвин Килкенни
9
Соланке
Доминик Соланке