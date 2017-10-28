Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 51
АПЛ, 10 тур

АПЛ,

10 тур

Англия
28 окт. 2017, 19:30 МСК
28.10.2017, 19:30 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
16
Кук
Льюис Кук
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
90
9
Афобе
Беник Афобе
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
8
Артер
Гарри Артер
33
Айб
Джордон Айб
13
Уилсон
Каллум Уилсон
31
Муссе
Ли Муссе
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
11
Педро
Педро
90
10
Азар
Эден Азар
51'
51'
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
23
Батшуайи
Миши Батшуайи