Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Белоруссия
Португалия
США
Косово
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Ювентус
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
0:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Азар 51
АПЛ, 10 тур
АПЛ,
10 тур
Англия
28 окт. 2017, 19:30 МСК
28.10.2017, 19:30 МСК
суббота
Составы
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
6
Сурман
Эндрю Сурман
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
90
16
Кук
Льюис Кук
90
18
Дефо
Джермейн Дефо
90
9
Афобе
Беник Афобе
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
4
Гослинг
Дэн Гослинг
7
Пью
Марк Пью
8
Артер
Гарри Артер
33
Айб
Джордон Айб
13
Уилсон
Каллум Уилсон
31
Муссе
Ли Муссе
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
30
Луис
Давид Луис
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
90
11
Педро
Педро
90
10
Азар
Эден Азар
51'
51'
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
9
Мората
Альваро Мората
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
44
Ампаду
Итан Ампаду
22
Виллиан
Виллиан
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
23
Батшуайи
Миши Батшуайи