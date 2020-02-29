Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Лерма 54
Кинг 57
2:2
Матч завершен
Челси
Лондон
Алонсо 33
Алонсо 85
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
29 февр. 2020, 18:00 МСК
29.02.2020, 18:00 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
12
Ремсдейл
Арон Ремсдейл
90
15
Смит
Адам Смит
90
5
Аке
Натан Аке
90
3
Кук
Стив Кук
90
17
Стейси
Джек Стейси
90
8
Лерма
Жефферсон Лерма
54'
54'
90
16
Кук
Льюис Кук
81
29
Биллинг
Филип Биллинг
90
7
Кинг
Джошуа Кинг
57'
57'
68
13
Уилсон
Каллум Уилсон
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
21
Рико
Диего Рико
4
Гослинг
Дэн Гослинг
19
Станислас
Джуниор Станислас
22
Уилсон
Харри Уилсон
9
Соланке
Доминик Соланке
Челси
мин
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
29
Томори
Фикайо Томори
64
3
Алонсо
Маркос Алонсо
33'
85'
33', 85'
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
5
Жоржиньо
Жоржиньо
64
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
11
Педро
Педро
90
18
Жиру
Оливье Жиру
72
19
Маунт
Мэйсон Маунт
90
Запасные
1
Кепа
Кепа
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
10
Виллиан
Виллиан
8
Баркли
Росс Баркли
12
Лофтус-Чик
Рубен Лофтус-Чик
47
Гилмор
Билли Гилмор
23
Батшуайи
Миши Батшуайи