Матч завершен
Челси
Лондон
0:3
Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Уилсон 51
Станислас 64
Аке 67
АПЛ, 25 тур

АПЛ,

25 тур

Англия
31 янв. 2018, 22:45 МСК
31.01.2018, 22:45 МСК
среда
Составы
Челси
мин
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
90
27
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
11
Педро
Педро
90
10
Азар
Эден Азар
90
8
Баркли
Росс Баркли
90
14
Бакайоко
Тьему Бакайоко
90
21
Дзаппакоста
Давиде Дзаппакоста
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
Запасные
1
Кабальеро
Вилли Кабальеро
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
44
Ампаду
Итан Ампаду
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
6
Дринкуотер
Дэнни Дринкуотер
15
Мозес
Виктор Мозес
Борнмут
мин
27
Бегович
Асмир Бегович
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
5
Аке
Натан Аке
67'
67'
90
3
Кук
Стив Кук
90
4
Гослинг
Дэн Гослинг
90
19
Станислас
Джуниор Станислас
64'
64'
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
90
16
Кук
Льюис Кук
90
33
Айб
Джордон Айб
90
13
Уилсон
Каллум Уилсон
51'
51'
90
Запасные
1
Боруц
Артур Боруц
6
Сурман
Эндрю Сурман
7
Пью
Марк Пью
8
Артер
Гарри Артер
17
Кинг
Джошуа Кинг
31
Муссе
Ли Муссе