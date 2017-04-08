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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Борнмут
Борнмут
Кинг 42
1:3
Матч завершен
Челси
Лондон
Смит 17
Азар 20
Алонсо 68
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
8 апр. 2017, 19:30 МСК
8.04.2017, 19:30 МСК
суббота
Андре Марринер
Андре Марринер
Главный Судья
Составы
Борнмут
мин
7
Пью
Марк Пью
71
1
Боруц
Артур Боруц
90
2
Фрэнсис
Саймон Фрэнсис
90
11
Дэниелс
Чарли Дэниелс
90
15
Смит
Адам Смит
17'
17'
90
3
Кук
Стив Кук
90
32
Уилшир
Джек Уилшир
90
8
Артер
Гарри Артер
90
24
Фрейзер
Райан Фрейзер
84
17
Кинг
Джошуа Кинг
42'
42'
90
9
Афобе
Беник Афобе
77
Запасные
21
Оллсоп
Райн Оллсоп
14
Смит
Брэд Смит
38
Кэргилл
Бэйли Кэргилл
10
Градель
Макс Градель
18
Кук
Льюис Кук
33
Айб
Джордон Айб
31
Муссе
Ли Муссе
Челси
мин
30
Луис
Давид Луис
90
13
Куртуа
Тибо Куртуа
90
24
Кэхилл
Гари Кэхилл
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
3
Алонсо
Маркос Алонсо
68'
68'
90
10
Азар
Эден Азар
20'
20'
84
21
Матич
Неманья Матич
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
15
Мозес
Виктор Мозес
90
19
Коста
Диего Коста
90
11
Педро
Педро
88
Запасные
1
Бегович
Асмир Бегович
26
Терри
Джон Терри
5
Зума
Курт Зума
4
Фабрегас
Сеск Фабрегас
22
Виллиан
Виллиан
29
Чалоба
Натаниэль Чалоба
23
Батшуайи
Миши Батшуайи