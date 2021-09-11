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Челси VS Астон Вилла
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Челси - Астон Вилла: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Челси
Лондон
-:-
Челси - Астон Вилла: 11 сентября 2021 смотреть онлайн
Астон Вилла
Бирмингем
АПЛ, 4 тур
АПЛ,
4 тур
Англия
11 сент. 2021, 17:00 МСК
11.09.2021, 17:00 МСК
суббота
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель
Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Прошлые матчи
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Астон Вилла
2
Челси
1
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020
28 дек. 2020
пн
20:30
Челси
1
Астон Вилла
1
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
Астон Вилла
1 : 2
Челси
21.06.2020
21 июня 2020
вс
18:15
Астон Вилла
1
Челси
2
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
04.12.2019
04 дек. 2019
ср
22:30
Челси
2
Астон Вилла
1
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
14:45
Астон Вилла
0 : 4
Челси
02.04.2016
02 апр. 2016
сб
14:45
Астон Вилла
0
Челси
4
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Челси
2 : 0
Астон Вилла
17.10.2015
17 окт. 2015
сб
17:00
Челси
2
Астон Вилла
0
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
1 : 2
Челси
07.02.2015
07 февр. 2015
сб
18:00
Астон Вилла
1
Челси
2
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Челси
3 : 0
Астон Вилла
27.09.2014
27 сент. 2014
сб
17:00
Челси
3
Астон Вилла
0
15.03.2014
15 марта 2014
сб
20:30
Астон Вилла
1 : 0
Челси
15.03.2014
15 марта 2014
сб
20:30
Астон Вилла
1
Челси
0
21.08.2013
21 авг. 2013
ср
21:45
Челси
2 : 1
Астон Вилла
21.08.2013
21 авг. 2013
ср
21:45
Челси
2
Астон Вилла
1
11.05.2013
11 мая 2013
сб
14:45
Астон Вилла
1 : 2
Челси
11.05.2013
11 мая 2013
сб
14:45
Астон Вилла
1
Челси
2
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
Челси
8 : 0
Астон Вилла
23.12.2012
23 дек. 2012
вс
19:00
Челси
8
Астон Вилла
0
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Астон Вилла
2 : 4
Челси
31.03.2012
31 марта 2012
сб
17:00
Астон Вилла
2
Челси
4
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Челси
1 : 3
Астон Вилла
31.12.2011
31 дек. 2011
сб
18:00
Челси
1
Астон Вилла
3
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
16:30
Челси
3 : 3
Астон Вилла
02.01.2011
02 янв. 2011
вс
16:30
Челси
3
Астон Вилла
3
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:30
Астон Вилла
0 : 0
Челси
16.10.2010
16 окт. 2010
сб
19:30
Астон Вилла
0
Челси
0
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
19:00
Астон Вилла
0 : 3
Челси
10.04.2010
10 апр. 2010
сб
19:00
Астон Вилла
0
Челси
3
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Челси
7 : 1
Астон Вилла
27.03.2010
27 марта 2010
сб
18:00
Челси
7
Астон Вилла
1
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
14:45
Астон Вилла
2 : 1
Челси
17.10.2009
17 окт. 2009
сб
14:45
Астон Вилла
2
Челси
1
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
0 : 1
Челси
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
15:45
Астон Вилла
0
Челси
1
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Великое видео о любви из ночного клуба: все смотрят на танец девушек в купальниках – а Баллак смотрит на смартфоне финал «Челси» 💙
#Михаэль Баллак
30 мая, 21:15
Алонсо из «Челси» взял ЛЧ и повторил победу деда спустя 61 год. Тот разбирал его ошибки и направлял карьеру
#Маркос Алонсо
30 мая, 14:11
Секрет Тухеля в «Челси» – медовый период. Дальше либо диктатура, либо сломать себя
#Томас Тухель
30 мая, 10:45
Журналист и Жоржиньо побрили друг друга после победы «Челси» в Лиге чемпионов. Это условие их спора
#Жоржиньо
30 мая, 03:51
Как надо реагировать на победу в Лиге чемпионов: «Челси» просто ретвитнул свой твит девятилетней давности 🧠
#Челси
30 мая, 03:00
👑 Королевский забег Маунта с кубком Лиги чемпионов. Косплей на Дрогба из 2012-го
#Мэйсон Маунт
30 мая, 02:55
Какой хитрый Ковачич: выиграл четыре финала ЛЧ – но сыграл в них суммарно всего 17 минут
#Матео Ковачич
30 мая, 02:24
Абрамович за пять лет так и не начал проект нового стадиона «Челси». Мешали проблема с визой и соседи, которым не хватало света
#Роман Абрамович
03 февраля, 22:20
#
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Мингс – первый за 25 лет игрок «Астон Виллы», который сыграет за Англию на Евро. Последним был тренер Саутгейт
13 июня, 16:10
Ван Гинкел покинул «Челси». Он пришел в клуб в 2013-м и сыграл за него 97 минут
05 июня, 11:08
«Челси» продлил с Тухелем контракт до 2024 года
04 июня, 14:44
После столкновения с Рюдигером Де Брюйне получил перелом носа и стенки левой глазницы
30 мая, 13:42
Впервые внук победителя Кубка европейских чемпионов взял ЛЧ
30 мая, 11:32
Канте стал шестым игроком, который брал Лигу чемпионов, чемпионат мира и АПЛ
30 мая, 10:48
Победа «Челси» опустила «Зенит» в третью корзину при жеребьевке Лиги чемпионов
30 мая, 02:10
«Манчестер Сити» и «Челси» ни разу не пробили в створ ворот после гола Хаверца. Он забил на 42-й минуте
30 мая, 01:50