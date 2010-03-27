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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Олимпиада
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Матч завершен
Челси
Лондон
Лэмпард 15
Лэмпард 44
Малуда 59
Лэмпард 64
Малуда 69
Калу 85
Лэмпард 90
7:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Карью 29
АПЛ, 32 тур
АПЛ,
32 тур
Англия
27 марта 2010, 18:00 МСК
27.03.2010, 18:00 МСК
суббота
Питер Уолтон
Питер Уолтон
Главный Судья
Составы
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Жирков
Юрий Жирков
78
0
Терри
Джон Терри
90
0
Алекс
Алекс
90
0
Феррейра
Паулу Феррейра
90
0
Малуда
Флоран Малуда
59'
69'
59', 69'
90
0
Деку
Деку
72
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
15'
64'
90'
44'
15', 64', 90'
44'
90
0
Оби Микел
Джон Оби Микел
90
0
Коул
Джо Коул
78
0
Анелька
Николя Анелька
90
Запасные
0
Тернбулл
Росс Тернбулл
0
Брума
Джеффри Брума
0
ван Анхолт
Патрик ван Анхолт
0
Баллак
Михаэль Баллак
0
Калу
Саломон Калу
85'
0
Дрогба
Дидье Дрогба
0
Старридж
Даниэль Старридж
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
90
0
Янг
Люк Янг
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
65
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Карью
Джон Карью
29'
29'
65
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
72
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Дэйвис
Кертис Дэйвис
0
Салифу
Мустафа Салифу
0
Даунинг
Стюарт Даунинг
0
Дельфунесо
Натан Дельфунесо