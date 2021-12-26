Астон Вилла - Челси: 26 декабря 2021 смотреть онлайн

Астон Вилла
Бирмингем
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Астон Вилла - Челси: 26 декабря 2021 смотреть онлайн

Челси
Лондон
АПЛ, 19 тур

АПЛ,

19 тур

Англия
26 дек. 2021, 18:00 МСК
26.12.2021, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
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Предварительный состав

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Астон Вилла
мин
26
Мартинес
Эмилиано Мартинес
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
5
Мингс
Тайрон Мингс
30
Хаус
Кортни Хаус
4
Конса
Эзри Конса
10
Грилиш
Джек Грилиш
19
Накамба
Марвелус Накамба
7
МакГинн
Джон МакГинн
15
Траоре
Бертран Траоре
21
Эль-Гази
Анвар Эль-Гази
11
Уоткинс
Олли Уоткинс
Запасные
1
Хитон
Том Хитон
-
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
-
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
-
6
Луис
Дуглас Луис
-
41
Рэмси
Джейкоб Рэмси
-
60
Чуквуемека
Кэрни Чуквуемека
-
39
Дэвис
Кейнан Дэвис
-
9
Уэсли
Уэсли
-
52
Филоген-Бидас
Джейден Филоген-Бидас
-
Главный тренер
Дин Смит
Челси
мин
16
Менди
Эдуар Менди
21
Чилвел
Бен Чилвел
6
Силва
Тиаго Силва
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
24
Джеймс
Рис Джеймс
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
7
Канте
Н'Голо Канте
5
Жоржиньо
Жоржиньо
29
Хаверц
Кай Хаверц
19
Маунт
Мэйсон Маунт
11
Вернер
Тимо Вернер
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
-
1
Кепа
Кепа
-
3
Алонсо
Маркос Алонсо
-
15
Зума
Курт Зума
-
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
-
33
Эмерсон
Эмерсон
-
17
Ковачич
Матео Ковачич
-
10
Пулишич
Кристиан Пулишич
-
22
Зиеш
Хаким Зиеш
-
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
-
23
Гилмор
Билли Гилмор
-
18
Жиру
Оливье Жиру
-
Главный тренер
Томас Тухель

Прошлые матчи

23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Астон Вилла
2 : 1
Челси
23.05.2021 23 мая 2021 вс 18:00
Астон Вилла
2
Челси
1
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 20:30
Челси
1 : 1
Астон Вилла
28.12.2020 28 дек. 2020 пн 20:30
Челси
1
Астон Вилла
1
21.06.2020 21 июня 2020 вс 18:15
Астон Вилла
1 : 2
Челси
21.06.2020 21 июня 2020 вс 18:15
Астон Вилла
1
Челси
2
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Челси
2 : 1
Астон Вилла
04.12.2019 04 дек. 2019 ср 22:30
Челси
2
Астон Вилла
1
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 14:45
Астон Вилла
0 : 4
Челси
02.04.2016 02 апр. 2016 сб 14:45
Астон Вилла
0
Челси
4
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Челси
2 : 0
Астон Вилла
17.10.2015 17 окт. 2015 сб 17:00
Челси
2
Астон Вилла
0
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Астон Вилла
1 : 2
Челси
07.02.2015 07 февр. 2015 сб 18:00
Астон Вилла
1
Челси
2
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Челси
3 : 0
Астон Вилла
27.09.2014 27 сент. 2014 сб 17:00
Челси
3
Астон Вилла
0
15.03.2014 15 марта 2014 сб 20:30
Астон Вилла
1 : 0
Челси
15.03.2014 15 марта 2014 сб 20:30
Астон Вилла
1
Челси
0
21.08.2013 21 авг. 2013 ср 21:45
Челси
2 : 1
Астон Вилла
21.08.2013 21 авг. 2013 ср 21:45
Челси
2
Астон Вилла
1
11.05.2013 11 мая 2013 сб 14:45
Астон Вилла
1 : 2
Челси
11.05.2013 11 мая 2013 сб 14:45
Астон Вилла
1
Челси
2
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 19:00
Челси
8 : 0
Астон Вилла
23.12.2012 23 дек. 2012 вс 19:00
Челси
8
Астон Вилла
0
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
Астон Вилла
2 : 4
Челси
31.03.2012 31 марта 2012 сб 17:00
Астон Вилла
2
Челси
4
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
Челси
1 : 3
Астон Вилла
31.12.2011 31 дек. 2011 сб 18:00
Челси
1
Астон Вилла
3
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 16:30
Челси
3 : 3
Астон Вилла
02.01.2011 02 янв. 2011 вс 16:30
Челси
3
Астон Вилла
3
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 19:30
Астон Вилла
0 : 0
Челси
16.10.2010 16 окт. 2010 сб 19:30
Астон Вилла
0
Челси
0
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 19:00
Астон Вилла
0 : 3
Челси
10.04.2010 10 апр. 2010 сб 19:00
Астон Вилла
0
Челси
3
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Челси
7 : 1
Астон Вилла
27.03.2010 27 марта 2010 сб 18:00
Челси
7
Астон Вилла
1
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 14:45
Астон Вилла
2 : 1
Челси
17.10.2009 17 окт. 2009 сб 14:45
Астон Вилла
2
Челси
1
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 15:45
Астон Вилла
0 : 1
Челси
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 15:45
Астон Вилла
0
Челси
1

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