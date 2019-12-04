Матч завершен
Челси
Лондон
Абрахам 24
Маунт 48
2:1
Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Трезеге 41
АПЛ, 15 тур

АПЛ,

15 тур

Англия
4 дек. 2019, 22:30 МСК
4.12.2019, 22:30 МСК
среда
Составы
Челси
мин
10
Виллиан
Виллиан
90
28
Аспиликуэта
Сезар Аспиликуэта
90
15
Зума
Курт Зума
90
17
Ковачич
Матео Ковачич
90
1
Кепа
Кепа
90
4
Кристенсен
Андреас Кристенсен
90
24
Джеймс
Рис Джеймс
90
7
Канте
Н'Голо Канте
90
22
Пулишич
Кристиан Пулишич
90
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
24'
24'
90
19
Маунт
Мэйсон Маунт
48'
48'
90
Запасные
13
Кабальеро
Вилли Кабальеро
33
Эмерсон
Эмерсон
29
Томори
Фикайо Томори
5
Жоржиньо
Жоржиньо
20
Хадсон-Одои
Каллум Хадсон-Одои
18
Жиру
Оливье Жиру
23
Батшуайи
Миши Батшуайи
Астон Вилла
мин
27
Эль-Мохамади
Ахмед Эль-Мохамади
90
1
Хитон
Том Хитон
90
14
Хурихейн
Конор Хурихейн
90
10
Грилиш
Джек Грилиш
90
18
Таргетт
Мэтт Таргетт
90
40
Мингс
Тайрон Мингс
90
11
Накамба
Марвелус Накамба
90
9
Уэсли
Уэсли
90
17
Трезеге
Трезеге
41'
41'
90
7
МакГинн
Джон МакГинн
90
15
Конса
Эзри Конса
90
Запасные
25
Нюланд
Эрьян Нюланд
3
Тэйлор
Нил Тэйлор
22
Энгелс
Бьорн Энгелс
8
Лэнсбери
Хенри Лэнсбери
23
Хота
Хота
6
Луис
Дуглас Луис
26
Коджиа
Джонатан Коджиа