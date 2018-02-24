Матч завершен
Брайтон & Хов
Брайтон & Хов
Мюррэй 18
Мюррэй 69
Кноккарт 73
Локадия 90
4:1
Матч завершен
Суонси
Суонси
Данк 85
АПЛ, 28 тур

АПЛ,

28 тур

Англия
24 февр. 2018, 18:00 МСК
24.02.2018, 18:00 МСК
суббота
Составы
Брайтон & Хов
мин
1
Райан
Мэтью Райан
90
3
Бонг
Гаэтан Бонг
90
22
Даффи
Шейн Даффи
90
5
Данк
Льюис Данк
85'
85'
90
13
Гросс
Паскаль Гросс
90
21
Скелотто
Эсекьель Скелотто
90
24
Проппер
Дэйви Проппер
90
11
Кноккарт
Антони Кноккарт
73'
73'
90
6
Стивенс
Дейл Стивенс
90
17
Мюррэй
Гленн Мюррэй
69'
18'
69'
18'
90
19
Искьердо
Хосе Искьердо
90
Запасные
26
Крул
Тим Крул
2
Бруно
Бруно
18
Голдсон
Коннор Голдсон
7
Каял
Бирам Каял
20
Мач
Солли Мач
16
Ульоа
Леонардо Ульоа
25
Локадия
Юрген Локадия
90'
Суонси
мин
1
Фабиански
Лукаш Фабиански
90
16
Ольссон
Мартин Ольссон
90
26
Ноутон
Кайл Ноутон
90
33
Фернандес
Федерико Фернандес
90
5
ван дер Хоорн
Майк ван дер Хоорн
90
6
Моусон
Элфи Моусон
90
4
Ки Сун-Юн
Ки Сун-Юн
90
14
Кэрролл
Том Кэрролл
90
17
Клукас
Самуэль Клукас
90
18
Айю
Жордан Айю
90
12
Дайер
Натан Дайер
90
Запасные
13
Нордфельдт
Кристоффер Нордфельдт
27
Бартли
Кайл Бартли
15
Раутледж
Уэйн Раутледж
24
Кинг
Энди Кинг
19
Айю
Андре Айю
11
Нарсинг
Лусиано Нарсинг
10
Абрахам
Тэмми Абрахам