Матч завершен
Брага
Брага
Фонте 74
2:1
прошлый матч 1 : 1
Матч завершен
АИК
Стокгольм
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
3 авг. 2017, 23:00 МСК
3.08.2017, 23:00 МСК
четверг
Составы
Брага
мин
1
Матеус
Матеус
90
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
90
4
Джефферсон
Джефферсон
90
3
Рошич
Лазар Рошич
90
17
Фонте
Руи Фонте
74'
74'
90
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
90
9
Хассан
Ахмед Хассан
90
23
Сантуш
Педру Сантуш
90
Запасные
87
Гойано
Марсело Гойано
35
Вукчевич
Никола Вукчевич
21
Орта
Рикарду Орта
19
Стоилькович
Никола Стоилькович
Запасные
2
Хаукссон
Хаукур Хейдар Хаукссон