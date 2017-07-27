Матч завершен
АИК
Стокгольм
1:1
прошлый матч 1 : 2
Матч завершен
Брага
Брага
Лига Европы, 3 раунд

Лига Европы,

3 раунд
27 июля 2017, 20:00 МСК
27.07.2017, 20:00 МСК
четверг
Составы
Запасные
2
Хаукссон
Хаукур Хейдар Хаукссон
6
Терн
Симон Терн
11
Маркканен
Эро Маркканен
Брага
мин
1
Матеус
Матеус
90
47
Эсгайо
Рикардо Эсгайо
90
4
Джефферсон
Джефферсон
90
3
Рошич
Лазар Рошич
90
17
Фонте
Руи Фонте
90
23
Сантуш
Педру Сантуш
90
19
Стоилькович
Никола Стоилькович
90
Запасные
87
Гойано
Марсело Гойано
7
Эдуарду
Вилсон Эдуарду
9
Хассан
Ахмед Хассан