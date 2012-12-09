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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Ханке 58
Аранго 63
2:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
9 дек. 2012, 17:30 МСК
9.12.2012, 17:30 МСК
воскресенье
Торстен Кинхефер
Торстен Кинхефер
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Вендт
Оскар Вендт
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
63'
63'
90
0
Маркс
Торбен Маркс
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
84
0
Рупп
Лукас Рупп
78
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
46
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Джака
Гранит Джака
0
Ринг
Александер Ринг
0
Ханке
Майк Ханке
58'
0
Млапа
Пениель Млапа
Майнц
мин
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
90
0
Забавник
Радослав Забавник
69
0
Новески
Николче Новески
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Иваншиц
Андреас Иваншиц
90
0
Полански
Юджен Полански
66
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Сото
Элкин Сото
90
0
Паркер
Шоун Паркер
66
0
Салаи
Адам Салаи
90
Запасные
0
Кариус
Лорис Кариус
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
0
Диас
Жуниор Диас
0
Риссе
Марсель Риссе
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Класнич
Иван Класнич