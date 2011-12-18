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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Херрманн 5
1:0
Матч завершен
Майнц
Майнц
Бундеслига, 17 тур
Бундеслига,
17 тур
Германия
18 дек. 2011, 19:30 МСК
18.12.2011, 19:30 МСК
воскресенье
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Ройс
Марко Ройс
83
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
5'
5'
90
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
70
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Маркс
Торбен Маркс
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Леки
Мэтью Леки
Майнц
мин
0
Веткло
Кристиан Веткло
90
0
Фатхи
Малик Фатхи
90
0
Свенссон
Бо Свенссон
40
0
Кирхгофф
Ян Кирхгофф
90
0
Бунгерт
Нико Бунгерт
90
0
Поспех
Зденек Поспех
90
0
Полански
Юджен Полански
73
0
Баумгартлингер
Юлиан Баумгартлингер
90
0
Малли
Юнус Малли
64
0
Чупо-Мотинг
Эрик Чупо-Мотинг
90
0
Аллагуи
Сами Аллагуи
90
Запасные
0
Мюллер
Хайнц Мюллер
0
Новески
Николче Новески
0
Шонхайм
Фабиан Шонхайм
0
Калиджиури
Марко Калиджиури
0
Мюллер
Николай Мюллер
0
Гавранович
Марио Гавранович
0
Уджа
Энтони Уджа