Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
0:0
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Бундеслига, 33 тур

Бундеслига,

33 тур

Германия
28 апр. 2012, 16:30 МСК
28.04.2012, 16:30 МСК
суббота
Составы
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Брауверс
Роел Брауверс
90
0
Данте
Данте
40
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Нордтвейт
Хавард Нордтвейт
90
0
Херрманн
Патрик Херрманн
90
0
Ханке
Майк Ханке
66
0
Ройс
Марко Ройс
90
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Чигерчи
Толга Чигерчи
0
Ринг
Александер Ринг
0
Оцу
Юки Оцу
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
Аугсбург
мин
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Ндженг
Марсель Ндженг
63
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Беллингаузен
Аксель Беллингаузен
33
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Байер
Даниэль Байер
77
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Де Рек
Йонас Де Рек
0
Давидс
Лоренцо Давидс
0
Моравек
Ян Моравек
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Рафаэль
Нандо Рафаэль