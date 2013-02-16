Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 8
Ройс 10
Ройс 65
3:0
Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Бундеслига, 22 тур

Бундеслига,

22 тур

Германия
16 февр. 2013, 20:30 МСК
16.02.2013, 20:30 МСК
суббота
Феликc Брих
Феликc Брих
Главный Судья
Составы
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Ройс
Марко Ройс
8'
10'
65'
8', 10', 65'
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
89
0
Гетце
Марио Гетце
82
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
66
0
Шибер
Юлиан Шибер
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Кель
Себастьян Кель
0
Шахин
Нури Шахин
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Байнер
Балинт Байнер
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Инуи
Такаши Инуи
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
80
0
Майер
Александер Майер
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
60
0
Лакич
Срджан Лакич
78
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Русс
Марко Русс
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Киттель
Сонни Киттель
0
Ошшен
Оливье Ошшен