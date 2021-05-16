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Бетис VS Уэска
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Бетис - Уэска: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Бетис
Севилья
-:-
Бетис - Уэска: 16 мая 2021 смотреть онлайн
Уэска
Уэска
Примера, 37 тур
Примера,
37 тур
Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Уэска
мин
13
Андрес
Андрес
11
Галан
Хави Галан
14
Пулидо
Хорхе Пулидо
18
Сиовас
Димитриос Сиовас
25
Вавро
Денис Вавро
3
Маффео
Пабло Маффео
17
Рико
Микель Рико
20
Сеоане
Хайме Сеоане
7
Феррейро
Давид Феррейро
6
Рамирес
Сандро Рамирес
9
Мир
Рафаэль Мир
Запасные
1
Фернандес
Альваро Фернандес
-
19
Лопес
Педро Лопес
-
4
Инсуа
Пабло Инсуа
-
5
Москера
Педро Москера
-
24
Гарсия
Борха Гарсия
-
2
Думбия
Идрисса Думбия
-
21
Карлос
Хуан Карлос
-
10
Гомес
Серхио Гомес
-
12
Оказаки
Синджи Оказаки
-
15
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
-
23
Эскриче
Дани Эскриче
-
Прошлые матчи
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
23:00
Уэска
0 : 2
Бетис
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
23:00
Уэска
0
Бетис
2
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Бетис
2 : 1
Уэска
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Бетис
2
Уэска
1
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
22:45
Уэска
2 : 1
Бетис
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
22:45
Уэска
2
Бетис
1
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12 декабря 2020, 13:55
Возвращение испанского футбола – виртуальная трибуна, фанатская озвучка и большие толпы за стадионом
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12 июня 2020, 01:15
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04 июня 2020, 14:01
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#Ансу Фати
26 августа 2019, 00:55
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Новости матча
Впервые за 16 лет «Бетис» после 28 туров набрал 45 очков. Сейчас клуб идет на шестом месте
20 марта, 10:25
Месси вышел на замену в матче с «Бетисом» – сразу же оформил дубль
07 ноября 2020, 20:47
Дембеле забил в Примере впервые за 398 дней
07 ноября 2020, 19:05
Месси остался в запасе на матч «Барсы» в Примере. Последний раз такое случалось в сентябре 2019-го
07 ноября 2020, 18:49
«Севилья» обыграла «Бетис» в первом матче Примеры после рестарта
12 июня 2020, 01:33
Руководители «Осасуны» получили по 8 лет за организацию договорных матчей
24 апреля 2020, 16:45
Хоакин вошел в тройку рекордсменов по матчам в Ла Лиге. Выше только Субисаррета и Рауль
09 марта 2020, 10:37
В четырех из пяти матчей Кубка Испании вылетели команды Примеры. Среди них – «Атлетико» и «Бетис»
24 января 2020, 10:51