Бетис - Уэска: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Бетис
Севилья
-:-

Бетис - Уэска: 16 мая 2021 смотреть онлайн

Уэска
Уэска
Примера, 37 тур

Примера,

37 тур

Испания
16 мая 2021, -:- МСК
16.05.2021, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Бетис
мин
25
Браво
Клаудио Браво
15
Алекс Морено
Алекс Морено
6
Руис
Виктор Руис
23
Манди
Айсса Манди
22
Эмерсон
Эмерсон
20
Лайнес
Диего Лайнес
18
Гуардадо
Андрес Гуардадо
21
Родригес
Гидо Родригес
10
Каналес
Серхио Каналес
8
Фекир
Набиль Фекир
9
Иглесиас
Борха Иглесиас
Запасные
1
Жоэль
Жоэль
-
12
Сидней
Сидней
-
2
Монтойя
Мартин Монтойя
-
5
Бартра
Марк Бартра
-
33
Миранда
Хуан Миранда
-
17
Хоакин
Хоакин
-
14
Карвалью
Виллиам Карвалью
-
4
Акуоку
Поль Акуоку
-
7
Хуанми
Хуанми
-
16
Морон
Лорен Морон
-
24
Руйбаль
Айтор Руйбаль
-
19
Yassin Fekir
Yassin Fekir
-
Уэска
мин
13
Андрес
Андрес
11
Галан
Хави Галан
14
Пулидо
Хорхе Пулидо
18
Сиовас
Димитриос Сиовас
25
Вавро
Денис Вавро
3
Маффео
Пабло Маффео
17
Рико
Микель Рико
20
Сеоане
Хайме Сеоане
7
Феррейро
Давид Феррейро
6
Рамирес
Сандро Рамирес
9
Мир
Рафаэль Мир
Запасные
1
Фернандес
Альваро Фернандес
-
19
Лопес
Педро Лопес
-
4
Инсуа
Пабло Инсуа
-
5
Москера
Педро Москера
-
24
Гарсия
Борха Гарсия
-
2
Думбия
Идрисса Думбия
-
21
Карлос
Хуан Карлос
-
10
Гомес
Серхио Гомес
-
12
Оказаки
Синджи Оказаки
-
15
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
-
23
Эскриче
Дани Эскриче
-

Прошлые матчи

11.01.2021 11 янв. 2021 пн 23:00
Уэска
0 : 2
Бетис
11.01.2021 11 янв. 2021 пн 23:00
Уэска
0
Бетис
2
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Бетис
2 : 1
Уэска
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Бетис
2
Уэска
1
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 22:45
Уэска
2 : 1
Бетис
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 22:45
Уэска
2
Бетис
1

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