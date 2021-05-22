Состав
|Лучшие в составе
|Поз
|Воз
|В
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|
9Рафаэль Мир Р. Мир
|Нап
|24
|38
|13
|1
|2
|0
|
7Давид Феррейро Д. Феррейро
|Пол
|34
|37
|2
|4
|5
|0
|
11Хави Галан Х. Галан
|Защ
|27
|37
|1
|2
|5
|0
|
18Димитриос Сиовас Д. Сиовас
|Защ
|33
|36
|2
|0
|6
|0
|
14Хорхе Пулидо Х. Пулидо
|Защ
|31
|33
|1
|0
|5
|1
Таблица
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|
16
|38
|9
|11
|18
|36:57
|38
|
17
|38
|8
|12
|18
|34:55
|36
|
18
|38
|7
|12
|19
|34:54
|33
|
19
|38
|5
|16
|17
|34:57
|31
|
20
|38
|6
|12
|20
|29:52
|30
Результаты