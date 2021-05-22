Уэска

Уэска
Huesca
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Испания
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Эль-Алькорас
Тренер
Мигель Санчес Муньос
М. Санчес Муньос
Лента
Состав
Таблица
Результаты

Состав

Лучшие в составе Поз Воз В И Г П Ж К
9
Рафаэль Мир Р. Мир 		Нап 24 38 13 1 2 0
7
Давид Феррейро Д. Феррейро 		Пол 34 37 2 4 5 0
11
Хави Галан Х. Галан 		Защ 27 37 1 2 5 0
18
Димитриос Сиовас Д. Сиовас 		Защ 33 36 2 0 6 0
14
Хорхе Пулидо Х. Пулидо 		Защ 31 33 1 0 5 1
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Таблица

И В Н П Мячи Очки
16
Алавес
38 9 11 18 36:57 38
17
Эльче
38 8 12 18 34:55 36
18
Уэска
38 7 12 19 34:54 33
19
Вальядолид
38 5 16 17 34:57 31
20
Эйбар
38 6 12 20 29:52 30
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Результаты
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
Уэска
0 : 0
Валенсия
22.05.2021 22 мая 2021 сб 19:00
38 тур
Уэска
0
Валенсия
0
Испания. Примера , 38 тур
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
Бетис
1 : 0
Уэска
16.05.2021 16 мая 2021 вс 19:30
37 тур
Бетис
1
Уэска
0
Испания. Примера , 37 тур
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
Уэска
1 : 0
Атлетик
12.05.2021 12 мая 2021 ср 21:00
36 тур
Уэска
1
Атлетик
0
Испания. Примера , 36 тур
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
Кадис
2 : 1
Уэска
08.05.2021 08 мая 2021 сб 19:30
35 тур
Кадис
2
Уэска
1
Испания. Примера , 35 тур
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
Уэска
1 : 0
Реал Сосьедад
01.05.2021 01 мая 2021 сб 19:30
34 тур
Уэска
1
Реал Сосьедад
0
Испания. Примера , 34 тур
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