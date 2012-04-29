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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Бетис
Севилья
Посуэло 86
Перейра 88
2:2
Матч завершен
Атлетико
Мадрид
Коке 63
Фалькао 90
Примера, 36 тур
Примера,
36 тур
Испания
29 апр. 2012, 20:45 МСК
29.04.2012, 20:45 МСК
воскресенье
Составы
Бетис
мин
0
Фабри
Фабри
90
0
Начо
Начо
90
0
Нельсон
Маркос Нельсон
90
0
Паулао
Паулао
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Матилья
Хавьер Матилья
46
0
Севилья
Сальвадор Севилья
53
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
75
0
Кастро
Рубен Кастро
90
Запасные
0
Касто
Касто
0
Чика
Хавьер Чика
0
Исидоро
Исидоро
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
86'
0
Перейра
Хонатан Перейра
88'
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Адриан
Адриан
90
0
Габи
Габи
90
0
Тиагу
Тиагу
90
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
80
0
Диего
Диего
58
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90'
90'
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Туран
Арда Туран
0
Суарес
Марио Суарес
0
Коке
Коке
63'
0
Мартин
Педро Мартин