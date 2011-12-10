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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
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Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Кальсен-Бракер 51
1:0
Матч завершен
Боруссия
Менхенгладбах
Бундеслига, 16 тур
Бундеслига,
16 тур
Германия
10 дек. 2011, 17:30 МСК
10.12.2011, 17:30 МСК
суббота
Составы
Аугсбург
мин
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
90
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
90
0
Оэрль
Торстен Оэрль
90
0
Санко
Джибрил Санко
90
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
90
0
Хосогаи
Хаджиме Хосогаи
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
51'
51'
90
0
Верхаг
Пол Верхаг
90
0
Давидс
Лоренцо Давидс
90
0
Байер
Даниэль Байер
85
0
Вернер
Тобиас Вернер
78
Запасные
0
Гелиос
Йоаннис Гелиос
0
Райнхардт
Доминик Райнхардт
0
Гогиа
Акаки Гогиа
0
Синкала
Эндрю Синкала
0
Бринкманн
Даниэль Бринкманн
0
Капллани
Эдмонд Капллани
0
Хайн
Штефан Хайн
Боруссия
мин
0
тер Стеген
Марк-Андре тер Стеген
90
0
Дамс
Филип Дамс
90
0
Штранцль
Мартин Штранцль
90
0
Данте
Данте
90
0
Янчке
Тони Янчке
90
0
Аранго
Хуан Аранго
90
0
Маркс
Торбен Маркс
76
0
Херрманн
Патрик Херрманн
70
0
Нойштедтер
Роман Нойштедтер
90
0
Ханке
Майк Ханке
90
0
Бобадилья
Рауль Бобадилья
65
Запасные
0
Хаймерот
Кристофер Хаймерот
0
Вендт
Оскар Вендт
0
Брауверс
Роел Брауверс
0
Циммерманн
Маттиас Циммерманн
0
Оцу
Юки Оцу
0
Де Камарго
Игор Де Камарго
0
Леки
Мэтью Леки