Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 82
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 9
Левандовски 51
Левандовски 70
Бундеслига, 11 тур

Бундеслига,

11 тур

Германия
10 нояб. 2012, 17:30 МСК
10.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Оэрль
Торстен Оэрль
69
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Фогт
Кевин Фогт
84
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
60
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Санко
Джибрил Санко
0
Петржела
Милан Петржела
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
82'
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
9'
9'
85
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
76
0
Левандовски
Роберт Левандовски
51'
70'
51', 70'
73
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Суботич
Невен Суботич
0
Лев
Крис Лев
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер