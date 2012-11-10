Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Криштиану Роналду
Александр Кокорин
Месут Озил
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Марко Ройс
Неймар Да Силва
Джеймс Мэддисон
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Англия
Канада
Кения
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
Лидс
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Аугсбург
Аугсбург
Мельдерс 82
1:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Ройс 9
Левандовски 51
Левандовски 70
Бундеслига, 11 тур
Бундеслига,
11 тур
Германия
10 нояб. 2012, 17:30 МСК
10.11.2012, 17:30 МСК
суббота
Мануэль Грефе
Мануэль Грефе
Главный Судья
Составы
Аугсбург
мин
0
Оэрль
Торстен Оэрль
69
0
Йенцш
Симон Йенцш
90
0
Клаван
Рагнар Клаван
90
0
Кальсен-Бракер
Ян-Ингвар Кальсен-Бракер
90
0
Лангкамп
Себастьян Лангкамп
90
0
Озтрзолек
Матиас Озтрзолек
90
0
Оттль
Андреас Оттль
90
0
Фогт
Кевин Фогт
84
0
Байер
Даниэль Байер
90
0
Ку Чжа-Чеол
Ку Чжа-Чеол
90
0
Вернер
Тобиас Вернер
60
Запасные
0
Амзиф
Мохамед Амзиф
0
Де Йонг
Марсель Де Йонг
0
Санко
Джибрил Санко
0
Петржела
Милан Петржела
0
Мельдерс
Саша Мельдерс
82'
0
Бансе
Аристид Бансе
0
Мусона
Ноуледж Мусона
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Сантана
Фелипе Сантана
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
90
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
90
0
Бендер
Свен Бендер
90
0
Ройс
Марко Ройс
9'
9'
85
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
90
0
Гетце
Марио Гетце
76
0
Левандовски
Роберт Левандовски
51'
70'
51', 70'
73
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Суботич
Невен Суботич
0
Лев
Крис Лев
0
Кирх
Оливер Кирх
0
Перишич
Иван Перишич
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
0
Шибер
Юлиан Шибер