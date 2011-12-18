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Материалы
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Материалы
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Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Атлетико
Мадрид
0:2
Матч завершен
Бетис
Севилья
Посуэло 55
Санта Крус 90
Примера, 17 тур
Примера,
17 тур
Испания
18 дек. 2011, 14:00 МСК
18.12.2011, 14:00 МСК
воскресенье
Составы
Атлетико
мин
0
Куртуа
Тибо Куртуа
90
0
Луис
Филипе Луис
90
0
Годин
Диего Годин
90
0
Домингес
Альваро Домингес
90
0
Хуанфран
Хуанфран
90
0
Габи
Габи
83
0
Туран
Арда Туран
70
0
Ассунсао
Пауло Ассунсао
90
0
Диего
Диего
70
0
Адриан
Адриан
90
0
Фалькао
Радамель Фалькао
90
Запасные
0
Асенхо
Серхио Асенхо
0
Миранда
Жоао Миранда
0
Тиагу
Тиагу
0
Суарес
Марио Суарес
0
Рейес
Хосе Антонио Рейес
0
Коке
Коке
0
Сальвио
Эдуардо Сальвио
Бетис
мин
0
Касто
Касто
90
0
Начо
Начо
90
0
Амайя
Антонио Амайя
90
0
Дорадо
Хосе Антонио Дорадо
90
0
Исидоро
Исидоро
90
0
Ириней
Ириней
90
0
Каньяс
Хосе Альберто Каньяс
90
0
Эчебаррия
Беньят Эчебаррия
72
0
Посуэло
Алехандро Посуэло
55'
55'
90
0
Кастро
Рубен Кастро
85
0
Перейра
Хонатан Перейра
64
Запасные
0
Гоитиа
Иньяки Гоитиа
0
Устариц
Астарлоа Устариц
0
Хуанма
Хуанма
0
Монтеро
Джефферсон Монтеро
0
Серхио
Серхио
0
Санта Крус
Роке Санта Крус
90'
0
Молина
Хорхе Молина