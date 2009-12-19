Атлетик - Осасуна: 19 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Атлетик
Бильбао
2:0

Атлетик - Осасуна: 19 декабря 2009 смотреть онлайн

Матч завершен
Осасуна
Памплона
Примера, 15 тур

Примера,

15 тур

Испания
19 дек. 2009, 20:00 МСК
19.12.2009, 20:00 МСК
суббота
Давид Фернандес Борбалан
Давид Фернандес Борбалан
Главный Судья
Составы
События
Прошлые матчи
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Травмы
Прогнозы

Предварительный состав

Атлетик
мин
1
Симон
Унаи Симон
17
Бершиче
Юри Бершиче
4
Мартинес
Иньиго Мартинес
5
Альварес
Ерай Альварес
18
Де Маркос
Оскар Де Маркос
12
Беренгер
Алекс Беренгер
6
Весга
Микель Весга
8
Лопес
Унаи Лопес
10
Муньяин
Икер Муньяин
22
Гарсия
Рауль Гарсия
9
Уильямс
Иньяки Уильямс
Запасные
13
Эскьета
Хокин Эскьета
-
24
Баленсиага
Микель Баленсиага
-
21
Капа
Андер Капа
-
15
Леке
Иньиго Леке
-
3
Нуньес
Унаи Нуньес
-
14
Дани Гарсия
Дани Гарсия
-
16
Сансет
Ойан Сансет
-
27
Венцедор
Унаи Венцедор
-
19
Саррага
Ойер Саррага
-
7
Гомес
Ибаи Гомес
-
20
Вильялибре
Асьер Вильялибре
-
2
Морсильо
Хон Морсильо
-
Осасуна
мин
25
Перес
Хуан Перес
3
Крус
Хуан Крус
5
Гарсия
Давид Гарсия
23
Эрнандес
Аридан Эрнандес
2
Видаль
Игнасио Видаль
7
Джони
Джони
24
Торро
Лукас Торро
8
Брашанац
Дарко Брашанац
27
Монкайола
Хон Монкайола
11
Барха
Энрике Барха
16
Кальери
Хонатан Кальери
Запасные
26
Альварес
Иньяки Альварес
-
6
Ойер
Ойер
-
4
Гарсия
Унаи Гарсия
-
39
Санчес
Мануэль Санчес
-
10
Торрес
Роберто Торрес
-
14
Гарсия
Рубен Гарсия
-
28
Мартинес
Хави Мартинес
-
20
Адриан
Адриан
-
17
Будимир
Анте Будимир
-
9
Авила
Луис Авила
-
19
Гальего
Энрик Гальего
-
15
Jonas Ramalho
Jonas Ramalho
-

События

Матч окончен 2:0

Прошлые матчи

24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Осасуна
1 : 0
Атлетик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Осасуна
1
Атлетик
0
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:30
Атлетик
0 : 1
Осасуна
16.02.2020 16 февр. 2020 вс 20:30
Атлетик
0
Осасуна
1
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 16:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
24.11.2019 24 нояб. 2019 вс 16:00
Осасуна
1
Атлетик
2
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:15
Осасуна
1 : 2
Атлетик
01.04.2017 01 апр. 2017 сб 17:15
Осасуна
1
Атлетик
2
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 18:15
Атлетик
1 : 1
Осасуна
30.10.2016 30 окт. 2016 вс 18:15
Атлетик
1
Осасуна
1
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 19:00
Осасуна
1 : 5
Атлетик
26.01.2014 26 янв. 2014 вс 19:00
Осасуна
1
Атлетик
5
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 22:59
Атлетик
2 : 0
Осасуна
23.08.2013 23 авг. 2013 пт 22:59
Атлетик
2
Осасуна
0
02.03.2013 02 марта 2013 сб 22:00
Осасуна
0 : 1
Атлетик
02.03.2013 02 марта 2013 сб 22:00
Осасуна
0
Атлетик
1
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 19:00
Атлетик
1 : 0
Осасуна
07.10.2012 07 окт. 2012 вс 19:00
Атлетик
1
Осасуна
0
11.03.2012 11 марта 2012 вс 23:30
Осасуна
2 : 1
Атлетик
11.03.2012 11 марта 2012 вс 23:30
Осасуна
2
Атлетик
1
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 22:00
Атлетик
3 : 1
Осасуна
17.10.2011 17 окт. 2011 пн 22:00
Атлетик
3
Осасуна
1
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 20:00
Осасуна
1 : 2
Атлетик
17.04.2011 17 апр. 2011 вс 20:00
Осасуна
1
Атлетик
2
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 21:00
Атлетик
1 : 0
Осасуна
28.11.2010 28 нояб. 2010 вс 21:00
Атлетик
1
Осасуна
0
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 22:00
Осасуна
0 : 0
Атлетик
26.04.2010 26 апр. 2010 пн 22:00
Осасуна
0
Атлетик
0
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:00
Атлетик
2 : 0
Осасуна
19.12.2009 19 дек. 2009 сб 20:00
Атлетик
2
Осасуна
0
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Осасуна
2 : 1
Атлетик
12.04.2009 12 апр. 2009 вс 18:00
Осасуна
2
Атлетик
1
15.01.2009 15 янв. 2009 чт 22:00
Атлетик
2 : 0
Осасуна
15.01.2009 15 янв. 2009 чт 22:00
Атлетик
2
Осасуна
0
08.01.2009 08 янв. 2009 чт 23:00
Осасуна
1 : 1
Атлетик
08.01.2009 08 янв. 2009 чт 23:00
Осасуна
1
Атлетик
1
16.11.2008 16 нояб. 2008 вс 21:00
Атлетик
2 : 0
Осасуна
16.11.2008 16 нояб. 2008 вс 21:00
Атлетик
2
Осасуна
0
20.01.2008 20 янв. 2008 вс 19:00
Осасуна
2 : 0
Атлетик
20.01.2008 20 янв. 2008 вс 19:00
Осасуна
2
Атлетик
0

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