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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Данн 16
1:1
Матч завершен
Манчестер Сити
Манчестер
Беллами 68
АПЛ, 8 тур
АПЛ,
8 тур
Англия
5 окт. 2009, 22:00 МСК
5.10.2009, 22:00 МСК
понедельник
Майк Дин
Майк Дин
Главный Судья
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
90
0
Данн
Ричард Данн
16'
16'
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
80
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Карью
Джон Карью
69
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески
Манчестер Сити
мин
0
Гивен
Шей Гивен
90
0
Бридж
Уэйн Бридж
90
0
Туре
Коло Туре
90
0
Лескотт
Джолеон Лескотт
90
0
Сабалета
Пабло Хавьер Сабалета
90
0
Беллами
Крейг Беллами
68'
68'
90
0
Де Йонг
Найджел Де Йонг
50
0
Бэрри
Гарет Бэрри
90
0
Райт-Филлипс
Шон Райт-Филлипс
90
0
Адебайор
Эммануэль Адебайор
90
0
Тевес
Карлос Тевес
69
Запасные
0
Тэйлор
Стюарт Тэйлор
0
Сильвинью
Мендес Сильвинью
0
Ричардс
Майка Ричардс
0
Петров
Мартин Петров
0
Джонсон
Майкл Джонсон
0
Айрленд
Стивен Айрленд
0
Санта Крус
Роке Санта Крус