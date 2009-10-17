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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
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Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Астон Вилла
Бирмингем
Данн 32
Коллинс 52
2:1
Матч завершен
Челси
Лондон
Дрогба 16
АПЛ, 9 тур
АПЛ,
9 тур
Англия
17 окт. 2009, 14:45 МСК
17.10.2009, 14:45 МСК
суббота
Составы
Астон Вилла
мин
0
Фридель
Брэд Фридель
90
0
Уорнок
Стивен Уорнок
90
0
Коллинс
Джеймс Коллинс
52'
52'
90
0
Данн
Ричард Данн
32'
32'
90
0
Куэльяр
Карлос Куэльяр
90
0
Янг
Эшли Янг
90
0
Петров
Стилян Петров
90
0
Сидуэлл
Стив Сидуэлл
90
0
Милнер
Джеймс Милнер
90
0
Карью
Джон Карью
83
0
Агбонлахор
Габриэль Агбонлахор
90
Запасные
0
Гьюзан
Брэд Гьюзан
0
Шори
Никки Шори
0
Бейе
Хабиб Бейе
0
Рео-Кокер
Найджел Рео-Кокер
0
Гарднер
Крейг Гарднер
0
Делф
Фабиан Делф
0
Хески
Эмил Хески
Челси
мин
0
Чех
Петр Чех
90
0
Коул
Эшли Коул
90
0
Карвалью
Рикарду Карвалью
90
0
Терри
Джон Терри
90
0
Босингва
Жозе Босингва
70
0
Малуда
Флоран Малуда
85
0
Эссьен
Майкл Эссьен
90
0
Деку
Деку
90
0
Лэмпард
Фрэнк Лэмпард
90
0
Анелька
Николя Анелька
90
0
Дрогба
Дидье Дрогба
16'
16'
90
Запасные
0
Илариу
Энрике Илариу
0
Жирков
Юрий Жирков
0
Иванович
Бранислав Иванович
0
Беллетти
Жулиано Беллетти
0
Коул
Джо Коул
0
Калу
Саломон Калу
0
Старридж
Даниэль Старридж