Матч завершен
Алания
Владикавказ
1:1
Матч завершен
Сатурн
Раменское
Иванов 10
Иванов 10
РПЛ, 1 тур

РПЛ,

1 тур

Россия
14 марта 2010, 16:15 МСК
14.03.2010, 16:15 МСК
воскресенье
Александр Гвардис
Александр Гвардис
Главный Судья
Составы
Сатурн
мин
0
Кински
Антонин Кински
90
0
Грачев
Дмитрий Грачев
90
0
Халилович
Денис Халилович
90
0
Ангбва
Бенуа Ангбва
90
0
Евсеев
Вадим Евсеев
90
0
Немов
Петр Немов
90
0
Сапета
Александр Сапета
90
0
Каряка
Андрей Каряка
67
0
Воробьев
Роман Воробьев
90
0
Иванов
Алексей Иванов
10'
10'
10', 10'
90
0
Кириченко
Дмитрий Кириченко
77
Запасные
0
Ребров
Артем Ребров
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Брызгалов
Сергей Брызгалов
0
Кудряшов
Дмитрий Кудряшов
0
Левченко
Евгений Левченко
0
Якубко
Мартин Якубко
0
Ковель
Леонид Ковель