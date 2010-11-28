Матч завершен
Сатурн
Раменское
1:1
Матч завершен
Алания
Владикавказ
РПЛ, 30 тур

РПЛ,

30 тур

Россия
28 нояб. 2010, 14:00 МСК
28.11.2010, 14:00 МСК
воскресенье
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы