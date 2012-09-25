Матч завершен
Айнтрахт
Франкфурт
Трапп 49
Инуи 51
Андерсон Бамба 73
3:3
Матч завершен
Боруссия
Дортмунд
Пищек 24
Ройс 29
Гетце 54
Бундеслига, 5 тур

Бундеслига,

5 тур

Германия
25 сент. 2012, 21:00 МСК
25.09.2012, 21:00 МСК
вторник
Флориан Майер
Флориан Майер
Главный Судья
Составы
Айнтрахт
мин
0
Трапп
Кевин Трапп
49'
49'
90
0
Самбрано
Карлос Самбрано
90
0
Юнг
Себастьян Юнг
90
0
Андерсон Бамба
Андерсон Бамба
73'
73'
90
0
Очипка
Бастиан Очипка
90
0
Майер
Александер Майер
90
0
Швеглер
Пирмин Швеглер
90
0
Роде
Себастьян Роде
90
0
Инуи
Такаши Инуи
51'
51'
90
0
Айхнер
Штефан Айхнер
85
0
Хоффер
Эрвин Хоффер
59
Запасные
0
Николов
Ока Николов
0
Челоцци
Стефано Челоцци
0
Демидов
Вадим Демидов
0
Кёлер
Бенджамин Кёлер
0
Ланиг
Мартин Ланиг
0
Матмур
Карим Матмур
0
Киттель
Сонни Киттель
Боруссия
мин
0
Вайденфеллер
Роман Вайденфеллер
90
0
Шмельцер
Марсель Шмельцер
90
0
Хуммельс
Матс Хуммельс
90
0
Суботич
Невен Суботич
90
0
Пищек
Лукаш Пищек
24'
24'
90
0
Перишич
Иван Перишич
68
0
Блащиковски
Якуб Блащиковски
85
0
Ройс
Марко Ройс
29'
29'
46
0
Ляйтнер
Мориц Ляйтнер
90
0
Кель
Себастьян Кель
90
0
Левандовски
Роберт Левандовски
90
Запасные
0
Лангерак
Митчелл Лангерак
0
Сантана
Фелипе Сантана
0
Лев
Крис Лев
0
Гросскройц
Кевин Гросскройц
0
Гюндоган
Илкай Гюндоган
0
Гетце
Марио Гетце
54'
0
Шибер
Юлиан Шибер