Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Ромелу Лукаку
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Ирландия
Кения
Англия
Канада
США
Косово
Белоруссия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Садаев 52
1:3
Матч завершен
Ростов
Ростов-на-Дону
Гацкан 12
Павленко 17
Ахметович 44
РПЛ, 25 тур
РПЛ,
25 тур
Россия
18 окт. 2009, 13:00 МСК
18.10.2009, 13:00 МСК
воскресенье
Максим Лаюшкин
Максим Лаюшкин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
-
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Дикань
Андрей Дикань
90
-
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
24
0
Хаймович
Зевик Хаймович
90
0
Кацаев
Адлан Кацаев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Забавник
Радослав Забавник
72
0
Благо
Благо
90
0
Джабраилов
Тимур Джабраилов
90
0
Уциев
Рамзан Уциев
90
0
Панку
Даниэл Панку
90
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
48
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Гвазава
Леван Гвазава
0
Петре
Флорентин Петре
0
Маргаритеску
Силви Андрей Маргаритеску
0
Садаев
Заур Садаев
52'
Ростов
мин
0
Мандрыкин
Вениамин Мандрыкин
90
0
Астафьев
Максим Астафьев
90
0
Ленгиел
Роман Ленгиел
90
0
Шериев
Астемир Шериев
90
0
Анджелкович
Душан Анджелкович
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Кульчий
Александр Кульчий
90
0
Валикаев
Артур Валикаев
47
0
Гацкан
Александр Гацкан
12'
12'
90
0
Павленко
Александр Павленко
17'
17'
90
0
Ахметович
Мерсудин Ахметович
44'
44'
90
Запасные
0
Хотеев
Станислав Хотеев
0
Лапин
Иван Лапин
0
Живанович
Иван Живанович
0
Гицелов
Петр Гицелов
0
Сливич
Ненад Сливич
0
Салугин
Александр Салугин
0
Хонг
Ен Чо Хонг