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Кристиан Ромеро
№17
Защитник
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Команда
Дженоа
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
27 апр. 1998 (22) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2019/2020
2018/2019
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
Милан
1 : 2
Дженоа
8.03.2020
8 марта 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Милан
1
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
Аталанта
2 : 2
Дженоа
76'
76'
76'
2.02.2020
2 февр. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Аталанта
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:00
Фиорентина
0 : 0
Дженоа
25.01.2020
25 янв. 2020
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Фиорентина
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Рома
38'
38'
38'
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90'
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
Верона
2 : 1
Дженоа
12.01.2020
12 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Верона
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
Дженоа
2 : 1
Сассуоло
5.01.2020
5 янв. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
Интер
4 : 0
Дженоа
43'
43'
43'
21.12.2019
21 дек. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Интер
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
Дженоа
0 : 1
Сампдория
82'
82'
82'
14.12.2019
14 дек. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Сампдория
1
минуты: 1' - 90'
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
Лечче
2 : 2
Дженоа
8.12.2019
8 дек. 2019
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90'
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
Дженоа
0 : 1
Торино
30.11.2019
30 нояб. 2019
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Торино
1
минуты: 1' - 90'
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
СПАЛ
1 : 1
Дженоа
25.11.2019
25 нояб. 2019
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
СПАЛ
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
Наполи
0 : 0
Дженоа
9.11.2019
9 нояб. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Наполи
0
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Удинезе
3.11.2019
3 нояб. 2019
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90'
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
Ювентус
2 : 1
Дженоа
30.10.2019
30 окт. 2019
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Ювентус
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
3 : 1
Брешиа
82'
82'
82'
26.10.2019
26 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
3
Брешиа
1
минуты: 1' - 90'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
Дженоа
1 : 2
Милан
88'
88'
88'
5.10.2019
5 окт. 2019
сб
21:45
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Милан
2
минуты: 1' - 90'
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
Лацио
4 : 0
Дженоа
29.09.2019
29 сент. 2019
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Лацио
4
Дженоа
0
минуты: 1' - 90'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
Дженоа
0 : 0
Болонья
73'
73'
73'
25.09.2019
25 сент. 2019
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Дженоа
0
Болонья
0
минуты: 1' - 90'
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
Кальяри
3 : 1
Дженоа
20.09.2019
20 сент. 2019
пт
21:45
был в запасе
Кальяри
3
Дженоа
1
был в запасе
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:30
Дженоа
1 : 2
Аталанта
31'
31'
31'
15.09.2019
15 сент. 2019
вс
13:30
минуты: 1' - 90'
Дженоа
1
Аталанта
2
минуты: 1' - 90'
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